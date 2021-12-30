2021/12/30 | 16:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ بداية عام 2021، أزاح العالم العربي الستار عن العديد من الاكتشافات الأثرية، التي يعود تاريخ بعضها إلى قديم الزمان..من مصر إلى السعودية، إليك أبرز هذه الاكتشافات!

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إليك أبرز الاكتشافات الأثرية في العالم العربي لعام 2021) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إليك أبرز الاكتشافات الأثرية في العالم العربي لعام 2021) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).