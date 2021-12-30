2021/12/30 | 16:16 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امانة مجلس الوزراء تعطل الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل بمناسبة رأس السنة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة النبأ الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/30 | 16:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة النبأ.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امانة مجلس الوزراء تعطل الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل بمناسبة رأس السنة) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امانة مجلس الوزراء تعطل الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل بمناسبة رأس السنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).