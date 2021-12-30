2021/12/30 | 16:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، تعطيل الدوام الرسمي الأحد المقبل بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة.

وقالت الأمانة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه، خلال جلسة مجلس الوزراء، المُنعقدة اليوم 30/12/2021 بتعطيل الدوام الرسمي ليوم الأحد، الموافق، 2/1/2022".

وأضافت أن "القرار يشمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ومؤسسات الدولة كافة، بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة".

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