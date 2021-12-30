مجلس الوزراء يوافق على تحويل عقود الموارد المائية للملاك الدائم

2021/12/30 | 16:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الموارد المائية مهدي رشيد

الحمداني، اليوم الخميس، موافقة مجلس

الوزراء على تحويل العقود للملاك

الدائم.

وقال الحمداني في بيان، ان "مجلس

الوزراء وافق خلال جلسته المنعقدة

اليوم، على تحويل الموظ

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