العراق يعطل الدوام الرسمي يوم في الاسبوع المقبل

2021/12/30 | 16:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاجل/ الأمانة العامة لمجلس الوزراء

تعطل الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل

بمناسبة رأس السنة

يتبع ..

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