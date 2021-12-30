ايران تعلن إطلاق صاروخ الى الفضاء في خضم مباحثات فيينا النووية

2021/12/30 | 16:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة وزعتها وزارة الدفاع الإيرانية للصاروخ الحامل للأقمار الاصطناعية سيمرغ في 30 كانون الأول/ديسمبر 2021 © وزارة الدفاع الإيرانية/اف ب – طهران (أ ف ب) – أعلنت إيران الخميس إطلاق صاروخ الى الفضاء يحمل معدات لأغراض بحثية، وفق التلفزيون الرسمي، في خطوة يرجح أن تثير انتقادات غربية خصوصا أنها تأتي في ظل مباحثات […]

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