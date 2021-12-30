البرلمان العراقي الجديد يعقد جلسته الأولى في 9 كانون الثاني/يناير

2021/12/30 | 16:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيارات تمر من أمام لافتات انتخابية في بغداد بتاريخ 9 تشرين الأول/أكتوبر 2021 © ا ف ب أحمد الربيعي بغداد (أ ف ب) – يعقد البرلمان العراقي الجديد جلسته الأولى في التاسع من كانون الثاني/يناير، وفق مرسوم جمهوري وقعه الخميس رئيس الجمهورية برهم صالح، بعد نحو ثلاثة أشهر من الانتخابات التشريعية التي عقدت […]

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