2021/12/30 | 16:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي: مررنا خلال عام ونصف العام من عمر هذه الحكومة بتحديات كبيرة المركز الخبري الوطني.

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