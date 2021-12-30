العراق يعطل الدوام الرسمي بمناسبة رأس السنة - عاجل

2021/12/30 | 16:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، تعطل الدوام الرسمي ليوم الأحد المقبل".

وذكرت الأمانة العامة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "تقرر تعطل الدوام الرسمي ليوم الأحد المقبل بمناسبة رأس السنة".

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