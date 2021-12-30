الموقف الوبائي اليومي لاصابات ووفيات الجائحة - عاجل

2021/12/30 | 16:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغدادأعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن الموقف الوبائي لإصابات كورونا في العراق وسط ارتفاع طفيف بمعدل الإصابات وانخفاض في الوفيات.

وذكرت الوزارة في بيان الموقف الوبائي تلقته (بغداد اليوم)، ان "الوزارة سجلت 300 إصابة بوباء كورونا في عموم العراق فيما بلغت عدد الوفيات 3 حالات وفاة".

وأضافت ان "عدد الحالات التي تماثلت للشقاء في عموم العراق بلغت 356 حالة شفاء فيما بلغ عدد الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة الماضية 53328 شخص متلقي".

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