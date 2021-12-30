2021/12/30 | 16:35 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق.. توقيف المسؤول عن نشر إصدارات "داعش" على منصات التواصل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/30 | 16:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. توقيف المسؤول عن نشر إصدارات "داعش" على منصات التواصل) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. توقيف المسؤول عن نشر إصدارات "داعش" على منصات التواصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).