2021/12/30 | 16:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة,-(أ ف ب) – سحبت شركة “سيتروين” المصنعة للسيارات الخميس إعلانا ترويجيا لطراز جديد من مركباتها بعد جدل أثاره المقطع الذي تولى بطولته المغني الشهير عمرو دياب بسبب اتهامات بالترويج للتحرش بالنساء، في بلد يعاني بشدة جراء هذه المشكلة.ففي المقطع المصوّر الترويجي، يلتقط المغني البالغ 60 عاما والذي لا يزال يحتفظ بنجوميته كأحد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتهام عمرو دياب بتقديم اغنية اعلانية تروّج للتحرش بالنساء في مصر) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتهام عمرو دياب بتقديم اغنية اعلانية تروّج للتحرش بالنساء في مصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).