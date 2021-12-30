2021/12/30 | 16:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ 18 دقيقة

تعطيل الدوام الرسمي الأحد المقبل بمناسبة رأس السنة

منذ 43 دقيقة

مجلس الوزراء يوافق على استحداث درجات وظيفية لتثبيت عقود موظفي الهجرة

منذ ساعتين

الصدر يدعو الكاظمي إلى تنفيذ 11 مطلباً يخص الانسحاب الأميركي

منذ ساعتين

مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية برئاسة الكاظمي

منذ 5 ساعات

رئيس الجمهورية يدعو البرلمان الجديد لعقد جلسته الأولى

منذ 24 ساعة

الكاظمي يعلن انتهاء المهام القتالية للتحالف الدولي

منذ 24 ساعة

أول تعليق من العامري عقب اجتماع الحنانة مع الصدر

منذ 24 ساعة

المالية تتعاقد مع شركة إيرلندية لإعداد المتطلبات الوظيفية والفنية بالموازنة

منذ يوم واحد

بعد لقاء الإطار..



الصدر يؤكد على حكومة الاغلبية

منذ يوم واحد

وفد الإطار التنسيقي يغادر منزل الصدر من دون الادلاء بتصريح

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: مررنا خلال عام ونصف بتحديات كبيرة ونجحنا في تجاوزها) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: مررنا خلال عام ونصف بتحديات كبيرة ونجحنا في تجاوزها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).