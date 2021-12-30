2021/12/30 | 16:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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وزير النفط: مشروع مصفى الفاو سيعزز دور العراق بالصناعات التحويلة والبتروكيمياويات » وكالة الأنباء العراقية

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اليوم, 16:46

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