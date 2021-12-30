في هذا الموعد.. رئيس الجمهورية يدعو البرلمان الجديد لعقد أولى جلساته

2021/12/30 | 16:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الجمهورية العراقية المنتهية

ولايته برهم صالح، اليوم الخميس،

توقيعه المرسوم الجمهوري لدعوة مجلس

النواب الجديد للانعقاد يوم الأحد، 9

كانون الثاني 2022.

وتأتي هذه الدعوة بعد أيام قلائل على

مصا

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