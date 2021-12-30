وزير النفط: صادرات العراق لشهر كانون الثاني ستكون بحدود 3.3 مليون برميل يوميا

2021/12/30 | 16:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير النفط العراقي احسان عبد

الجبار، اليوم الخميس، ان صادرات النفط

لشهر كانون الثاني ستبلغ بحدود 3.3 مليون

برميل يوميا.

وقال عبد الجبار خلال مؤتمر صحافي، ان

"الصادرات النفطية للعراق لشهر كانون

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