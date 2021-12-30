إقليم كردستان يستورد أكثر من 107 آلاف سيارة خلال عام 2021

2021/12/30 | 16:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس اتحاد المستوردين والمصدرين

في إقليم كردستان، اليوم الخميس،

استيراد أكثر من 107 آلاف سيارة إلى

الإقليم خلال العام 2021، وأن معبر "حاج

عمران" كانت له حصة الأسد إذ بلغت نسبة

استيرادات السيارات

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