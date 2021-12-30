سنحتفل برأس السنة ولوْ كَرِه المتطرفون ؟ - سعيد الكحل

2021/12/30 | 16:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_الكحل تتعالى أصوات شيوخ التطرف والكراهية تنفيرا وتحريما للاحتفال برأس السنة الميلادية وتبادل التهاني والهدايا فيما بين الأصدقاء، كلما أوشكت السنة على نهايتها .



ولا تكاد تمر هذه المناسبة العالمية التي تحتفل بها كل شعوب الأرض من مختلف الديانات والأعراق إلا ويكثر ضجيج فتاوى التحريم والتكفير والتبديع ، وكأن الشيوخ والدعاة لا همّ لهم سوى مطاردة الأفراح والحفلات .



وطبيعي أن يكون ذلك ديدنهم وهم الذين تشبعوا بف ......





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