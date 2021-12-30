ثورة ذوات المحركات - عبد المجيد إسماعيل الشهاوي

2021/12/30 | 16:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبد_المجيد_إسماعيل_الشهاوي لما استوى على عوده وانتصب واقفاً فوق قدمين، بدأت صفحة جديدة في حياة مخلوق اسمه "الإنسان"، ولا تزال مفتوحة معه حتى يوميه هذا.



هاتان القدمان مكنتاه من الحركة والتنقل والسفر والترحال من موضع لآخر، ومن الركض هرباً من الأخطار والمفترسات، ومن مطاردة وإيقاع الطرائد التي اعتمد عليها غذاؤه وبقاؤه.



لقد حدث ذلك منذ ملايين السنين الماضية، لكن المفارقة المدهشة أنه لا يزال يحدث كما كان بالضبط حتى اليوم.



لا شك أ ......





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