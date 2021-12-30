2021/12/30 | 17:00 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: SYADLdPlMUk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. التيار الصدري: الأغلبية الوطنية هي مرحلة تصحيح الاخطاء) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. التيار الصدري: الأغلبية الوطنية هي مرحلة تصحيح الاخطاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).