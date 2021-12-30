صور الأقمار الصناعية ترصد حجم الدمار في ميناء اللاذقية السوري

2021/12/30 | 17:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت صور التقطتها أقمار اصطناعية هذا الأسبوع فوق ميناء اللاذقية السوري، حطاما مشتعلا يتصاعد منه الدخان، في أعقاب أنباء عن هجوم صاروخي إسرائيلي، بعد ساعات من احتواء رجال الإطفاء لحريق هائل.

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