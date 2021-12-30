2021/12/30 | 17:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني اجتمع رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر عدنان الوائلي ،اليوم الخميس، بمدراء المنافذ الحدودية بحضور نائب رئيس الهيأه والمدراء العامون.واوضح المكتب الاعلامي للهيئة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جملة من “القرارات المهمة” على طاولة رئيس هيئة المنافذ الحدودية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جملة من “القرارات المهمة” على طاولة رئيس هيئة المنافذ الحدودية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جملة من “القرارات المهمة” على طاولة رئيس هيئة المنافذ الحدودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).