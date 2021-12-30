2021/12/30 | 17:15 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يوجه باستمرار المحاضرين في عملهم وتضمين مخصصاتهم في موازنة 2022 هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/30 | 17:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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