تعرف على خطورة الإصابة بالفيروس التاجي على الكلى

2021/12/30 | 17:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكتشف علماء من ألمانيا وهولندا أن الفيروس التاجي المستجد يسبب عند وجوده في الكلى، ظهور ندبات فيها.

وتشير مجلة Cell Steam Cell، إلى أن باحثين من جامعة راين فيستفاليان التقنية في ألمانيا والمركز الطبي بجامعة رادبود في هولندا، اكتشفوا أن الفيروس التاجي المستجد عند وجوده في الكلى يسبب ظهور ندبات فيها.

وقد زرع الباحثون خلايا جذعية للحصول على نسيج كلوي ومن ثم أصابوه بالفيروس التاجي المستجد، حيث بمجرد دخوله إلى الكلية الصناعية تسبب في ظهور ندبات فيها.



وهذه النتيجة قد تفسر تدهور وظائف الكلى الذي لوحظ لدى 90 ألف مصاب بمرض “كوفيد-19” في الولايات المتحدة.

ويذكر أن علماء مركز كاليفورنيا الوطني لبحوث القرود ومعهد روتمان للبحوث الكندي، اكتشفوا في وقت سابق أن الفيروس التاجي المستجد عند وصوله إلى الدماغ عن طريق الأنف، يسبب بعد سبعة أيام ظهور مشكلات في الذاكرة والتنسيق والتوازن وغيرها من المشكلات.

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