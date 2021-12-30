"حصاد مباشر".. بورصة أبوظبي الأفضل عربياً في 2021 ومصر تلحق بقطار الرابحين

2021/12/30 | 17:35 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمود جمال - مباشر: شهدت معظم البورصات العربية ارتفاعات قياسية خلال تعاملات عام 2021 تزامنا مع تسجيل الأسهم العالمية مكاسب تاريخية واستقرار أسعار النفط والتعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة كورونا والمضي قدما في خطط الطروحات القوية.إلا إنه في …

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