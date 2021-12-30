قرار جديدة من أمانة مجلس الوزراء بشأن المحاضرين المجانيين

2021/12/30 | 17:37 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الخميس، استمرار المحاضرين المجانيين المشمولين بقرار 130 لسنة 2021 بأعمالهم وفق حاجة وزارة التربية.

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وذكرت وثيقة صادرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء تلقى "ناس" نسخة منه، (30 كانون الأول 2021)، "استمرار المحاضرين المجانيين المشمولين بقرار 130 لسنة 2021 بأعمالهم وفق حاجة وزارة التربية ومديريا تالتربية في المحافظات، على أن يكون الصرف بعد انتهاء السنة المالية الحالية على وفق المادة 13 من قانون الإدارة المالية 6 لسنة 2019".

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