السعودية: إعادة وضع ملصقات التباعد الجسدي في المسجد الحرام.. ورفع سقف الإجراءات الاحترازية

2021/12/30 | 17:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعادت رئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالسعودية، الخميس، وضع ملصقات التباعد الجسدي داخل المسجد الحرام، مُعلنة إعادة "رفع مستوى الإجراءات الاحترازية" داخله.

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