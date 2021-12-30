بالارقام.. احصائية رسمية بالإيرادات المتحققة من رسوم العمالة الأجنبية

2021/12/30 | 17:49 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مديرية شؤون الاقامة حققت ما يقرب من 50 مليار دينار عراقي كرسم عمل فقط في الموازنة الاتحادية.

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