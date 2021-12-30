2021/12/30 | 17:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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ناظم: نعاهد المحاضرين المجانيين بأن يكونوا بمثل وضعهم السابق وتدفع لهم رواتبهم » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 17:49

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