النزاهة تضبط مخالفاتٍ وتلاعباً بأوزان الحمولات بمنفذ حدودي مع ايران

2021/12/30 | 17:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم

الخميس، مخالفاتٍ وحالات تلاعبٍ أدَّت

إلى هدرٍ في المال العام اقترفها عددٌ

من مُوظَّفي منفذ المنذريَّـة الحدودي

في مُحافظة ديالى.

وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة في بي

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