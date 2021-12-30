المتحدث باسم مجلس الوزراء يوضح بشأن المحاضرين ويطلق تسمية لعام 2021

2021/12/30 | 17:54 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم:

ناظم: الحكومة نجحت بدفع المستحقات المالية للمحاضرين المجانيين منذ بداية 2021

ناظم: المحاضرون المجانيون سيستمرون بعملهم في مديريات التربية كما كان سابقاً

المتحدث باسم مجلس الوزراء: الحكومة بذلت جهداً لتفكيك الأزمات وتخفيف حدة التوترات

ناظم: نحاول الالتحاق بالركب العالمي في الاعتماد على الطاقة البديلة

ناظم: الورقة البيضاء لاقت استحساناً محلياً ودولياً والحكومة لم تدخر جهداً لمواجهة جائحة كورونا

ناظم: العام 2021 سُمّي بعام الدبلوماسية لكثرة ما شهده العراق من انفتاح على البلدان

يتبع..

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