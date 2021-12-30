تفاؤل حذر مع عام جديد - اكرام نجم

2021/12/30 | 17:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#اكرام_نجم لم يبق سوى بضعه ايام لينتهي عام اخر عام شهد الكثير من الاحداث حول العالم ، اذ لم يكن وباء كورونا هو الشاغل الاول للعالم ، بل الكثير من الكوارث الطبيعيه براكين تنفجر واعاصير وفيضانات ، حروبا بدات ولا احد يعرف متى ستنتهي ،ازمات اقتصادية كانت قائمة وازدادت مع وباء كورونا ، صراعات سياسيه بين دول عظمى كروسيا واوربا وو غيرها من الاحداث ، ونحن نقترب الى بدايه عام جديد ترى مالذي سيتغير من كل هذا ، ترى هل ......





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