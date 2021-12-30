بالفيديو.. الإطاحة بعصابة مختصة بـ'تسليب' سيارات الاجرة في بغداد - عاجل

2021/12/30 | 18:00 - المصدر: السومرية نيوز

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وثقت مديرية مكافحة اجرام بغداد، عملية الإطاحة بعصابة مختصة بـ"تسليب" سيارات الاجرة في العاصمة بغداد.

واظهر مقطع مصور نشرته المديرة وحصلت عليه السومرية نيوز، عملية القبض على العصابة من داخل عجلة "تكتك"، ومن ثم بثت اعترافات العصابة تحت اشراف مكافحة اجرام بغداد.

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