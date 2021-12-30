الصراع على الكوبالت

2021/12/30 | 18:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صراع أميركي صيني حول الطاقة النظيفة ..تدور أحداثه في الكونغو الديمقراطية

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