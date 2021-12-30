الونان يشكر الأمين العام لمجلس الوزراء لجهوده المبذولة في تثبيت عقود الشبكة

2021/12/30 | 18:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعرب رئيس مجلس امناء شبكة الإعلام العراقي جعفر الونان ، اليوم الخميس، عن شكره للجهود المبذولة من قبل الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي في تثبيت موظفي العقود والملاك المؤقت […]

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