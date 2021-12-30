2021/12/30 | 18:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس الوزراء يصوت على قرار يخص موظفي العقود في جميع الوزارات والهيئات- عاجل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الوزراء يصوت على قرار يخص موظفي العقود في جميع الوزارات والهيئات- عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الوزراء يصوت على قرار يخص موظفي العقود في جميع الوزارات والهيئات- عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).