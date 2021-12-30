مصادر عراقية لـRT: الطيران الفرنسي يقتل 5 إرهابيين شمالي البلاد



مصادر عراقية لـRT: الطيران الفرنسي يقتل 5 إرهابيين شمالي البلاد
2021/12/30 | 18:08 - المصدر: روسيا اليوم
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