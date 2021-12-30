2021/12/30 | 18:10 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: txEPlzTAiMs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كلمة رئيس الوزراء وقرارات تثبيت العقود وملفات أخرى في نشرة الـ 6 مساء من #العراقية_الإخبارية) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كلمة رئيس الوزراء وقرارات تثبيت العقود وملفات أخرى في نشرة الـ 6 مساء من #العراقية_الإخبارية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).