2021/12/30 | 18:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أعلنت السلطات التركية، اليوم الخميس، توقيف شخصين اثنين يحملان الجنسية العراقية، في ولاية بولو، بتهمة الانتماء لتنظيم داعش.وذكرت وكالة “الأناضول” التركية، المملوكة للدولة، أن “فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السلطات التركية توقف عراقيين اثنين بتهمة الانتماء لداعش المركز الخبري الوطني.

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