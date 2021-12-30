كشف عدد مقاعد الإطار.. ائتلاف المالكي: سنحسم الرئاسات الثلاث بالجلسة الأولى

2021/12/30 | 18:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلن ائتلاف دولة القانون، اليوم الخميس، عن وصول مفاوضته للكتلة الأكبر الى اكثر من 90 مقعدا نيابيا ضمن الاطار التنسيقي، مبينا انه سيحسم الرئاسات الثلاث خلال الجلسة الأولى.

وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون عطوان العطواني، في حديث لـ(بغداد اليوم): "لدى الإطار التنسيقي ما يفوق الـ 90 مقعدا وفي الجلسة الاولى للبرلمان سيعلن انه الكتلة الأكبر".

وأضاف ان "جميع قوى الاطار احترمت قرار المحكمة الاتحادية، رغم انها غير راضية بقرار المحكمة الاتحادية لكنها قبلت به"، مبينا ان "الاطار التنسيقي سيعمل على ان تكون الجلسة الاولى محسومة من ناحية اختيار الرئاسات الثلاث، كما ان مارثون التحالفات والحراك السياسي بدء فعلاً على ارض الواقع".

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