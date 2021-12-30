المرور تعلن خطة جديدة استعداداً لاحتفالات رأس السنة

2021/12/30 | 18:39 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت مديرية المرور العامة، الخميس، تفاصيل خطتها للحد من الازدحامات في احتفالات رأس السنة، فيما أشارت إلى زج عناصر اضافية بالخطة.

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وقال مدير المرور اللواء طارق اسماعيل في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (30 كانون الأول 2021)، إن "الخطة الخاصة بالاحتفالات في رأس السنة تتضمن اشراك منتسبي مقرات التسجيل وزجهم في الشارع للحد من الازدحامات".

وأضاف، أن "هناك خطة معتاد العمل بها سنويا تخص منطقة المنصور هي تحويل السير حتى لا تشهد زخما مروريا خانقا"، لافتا الى أن "انسيابية حركة السير في مناطق الكرادة والأعظمية والمنصور وبغداد الجديدة ستكون بعد تعزيزها برجال المرور والمفارز".

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