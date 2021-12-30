منها ناطحة سحاب تجمع مياه الأمطار.. إليك أكثر التصاميم المستقبلية جرأة خلال 2021

2021/12/30 | 18:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في هذا العام، دفع المهندسين المعماريين، والمصممين، وروّاد الأعمال، حدود ما يمكن أن يكون ممكناً في يوم من الأيام.وإليك بعض من مقترحات التصميم المستقبلية الأكثر لفتاً للأنظار لـ2021.

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