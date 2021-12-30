2021/12/30 | 18:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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السيد الصدر وولي عهد أبو ظبي يؤكدان على بقاء العراق ضمن امتداده العربي » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 18:44

واع/

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