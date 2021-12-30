المرور توضح الخطة الخاصة باحتفالات رأس السنة

2021/12/30 | 18:56 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضحت مديرية المرور العامة، الخميس، تفاصيل خطتها الخاصة للحد من الازدحامات في احتفالات رأس السنة الميلادية.

وذكر مدير المرور اللواء طارق اسماعيل في تصريح صحفي تابعه NRT عربية اليوم، (30 كانون الاول 2021)، ان "الخطة الخاصة بالاحتفالات في رأس السنة تتضمن اشراك منتسبي مقرات التسجيل وزجهم في الشارع للحد من الازدحامات".

وأضاف اسماعيل، ان "هناك خطة معتاد العمل بها سنويا تخص منطقة المنصور هي تحويل السير حتى لا تشهد زخما مروريا خانقا".

وتابع، ان "انسيابية حركة السير في مناطق الكرادة والاعظمية والمنصور وبغداد الجديدة ستكون بعد تعزيزها برجال المرور والمفارز".

(واع)

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