الموازنة الاتحادية بالعراق تحقق 50 مليار دينار من رسوم العمالة الأجنبية

2021/12/30 | 19:05 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أوضحت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الخميس، آلية دخول العمالة الأجنبية إلى البلاد، فيما حددت الإجراءات المتخذة بحق المخالفين، وأحصت عدد الشركات المجازة لإدخال العمالة الأجنبية.وقال العميد لؤي عبد الكاظم، معاون مدير الإقامة والإبعاد …

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