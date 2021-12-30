توقعات بالتزام

2021/12/30 | 19:05 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: توقعت 4 مصادر مطلعة، اليوم الخميس، أن تتمسك مجموعة "أوبك +" على الأرجح بسياستها الحالية المتمثلة في زيادات شهرية بمقدار 400 مليون برميل خلال شهر فبراير 2022.وتأتي توقعات المصادر، مع مخاوف بشأن الطلب التي أثارها متحور "أوميكرون"، وانتعاش …

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