أربعة قتلى في هجوم لحركة

2021/12/30 | 19:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل أربعة أشخاص على الأقل، الخميس، في هجوم شنه مقاتلون من حركة "الشباب" المتطرفة على بلدة قرب العاصمة الصومالية، مقديشو، وفق الشرطة.

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