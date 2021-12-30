اختناقات مرورية بجانب الكرخ في بغداد

2021/12/30 | 19:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

شهدت العاصمة بغداد، اليوم الخميس، اختناقات مرورية في جانب الكرخ.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، ان الاختناق المروري في جانب الكرخ تركز في تقاطع صلاح الدين المؤدي الى منطقتي الشعلة والكاظمية.

وأضاف، أن شارع المطار، مرورا بجسر الجادرية شهد اختناقات مرورية ايضا.

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