2021/12/30 | 19:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجيش العراقي يقتل أربعة إرهابيين في مخمور

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