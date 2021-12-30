تشمل هذه المناطق.. خطة من المرور بشأن احتفالات رأس السنة

2021/12/30 | 19:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الخميس، تفاصيل خطتها للحد من الازدحامات في احتفالات رأس السنة، فيما أشارت إلى زج عناصر اضافية بالخطة.وقال مدير المرور اللواء طارق اسماعيل في تصريح للوكالة الرسمية، إن "الخطة الخاصة بالاحتفالات في رأس السنة تتضمن اشراك منتسبي مقرات التسجيل وزجهم في الشارع للحد من الازدحامات".وأضاف، أن "هناك خطة معتاد العمل بها سنويا تخص منطقة المنصور هي تحويل السير حتى لا تشهد زخما مروريا خانقا"، لافتا الى أن "انسيابية حركة السير في مناطق الكرادة والاعظمية والمنصور وبغداد الجديدة ستكون بعد تعزيزها برجال المرور والمفارز".

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